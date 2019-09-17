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Пожежі в екосистемах Львівщини завдали збитків на понад 13 мільйонів

Соломія Головіна

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Із початку року у Львівській області зафіксували 1173 пожежі в екосистемах. Про це сьогодні, 17 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник ГУ ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«На Львівщині з початку року зафіксовано 3083 пожежі, з них 1173 – в екосистемах (горіння сухої трави, торфу, стерні). Сума завданих збитків від пожеж в екосистемах становить 13 млн 516 тис. грн.  Вогнем було травмовано не одну особу. Внаслідок таких пожеж в нас згорають господарські і житлові будівлі, люди отримують опіки», – зазначив він.

Найбільше пожеж на відкритій території (до 80%) стається у денний час, коли люди займаються господарством. Серед основних причин – необережне поводження з вогнем, підпали, тощо.

«У селі Підсоснів Пустомитівського на ліквідацію пожежі, яку вже гасимо 5 день, за добу йде близько 600 л паливно-мастильних матеріалів. Перспективи гасіння цієї пожежі – до кінця тижня. Тому, можна порахувати, якими будуть збитки лише на одній пожежі», – зазначив Юрій Кагітін.

Своєю чергою заступник начальника Держекоінспекції у Львівській області Василь Стрищак зауважив, що за спалювання сухої рослинності з початку року у Львівській області до адміністративної відповідальності було притягнуто 235 осіб на понад 43 тис. грн.

Загалом найбільше таких порушень рятувальники фіксують у Жовківському, Самбірському, Радехівському, Пустомитівському та Золочівському районах.

Василь Стрищак наголосив, що екоінспекцією було подано пропозицію щодо  відповідальності власників та користувачів земельних ділянок, де виникають пожежі в екосистемах.

«Чому ставиться таке питання? Тому що наразі однією з гострих проблем є встановлення відповідальності винних осіб. У багатьох випадках, навіть при виїзді інспекторів, дуже проблематично на місці встановити особу порушника… Власне, мета внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення – покласти відповідальність на користувачів, власників земельних ділянок, це особливо стосується агрохолдингів та корпорацій, які займаються сільським господарством…», – зазначив заступник начальника Держекоінспекції Львівщини.

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