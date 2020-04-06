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За 2,5 години на Львівщині ще 40 людей звернулися з підозрою на коронавірус

Вероніка Рой

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У понеділок, 6 квітня, в період з 19:30 год. до 22:00 год. з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 40 осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

Нові пацієнти – з Пустомитівського, Кам’янка-Бузького, Сколівського, Стрийського районів, а також міста Львів.

У той же час,  з 9:30 год. до 19:30 год. в області з підозрою на COVID-19  звернулося 9 осіб.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 75 осіб.

На самоізоляції знаходяться 259 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 8-ми пацієнтів стан важкий, ще двоє пацієнтів підключені до апарату штучної вентиляції легень. За увесь час виписано 104 пацієнти.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 438 людей. За увесь час у 317 пацієнтів області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 121 особа.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За словами Наталії Тімко, п’ять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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