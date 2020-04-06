У Львові експрес-тести виявили COVID-19 у ще двох працівників «Шувару» та медика

У Львові продовжують тестувати на коронавірус працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Сьогодні, 6 квітня, експрес-тести зробили 545 особам, з яких у трьох осіб вони дали позитивний результат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В міському управлінні охорони здоров’я повідомили, що сьогодні протестовано 545 осіб. Зокрема:

387 осіб– медичні працівники (в одного виявили підозру – працівникк лікарні швидкої допомоги);

80 осіб– працівники ТЦ «Північна» (в усіх – результат негативний);

18 осіб– працівники міського центру соціальних служб (в усіх – результат негативний);

60 осіб– пр.ацівники ринку «Шувар» (у двох осіб виявили підозру).

Відзавтра поетапно починають тестувати медичних працівників, які працюють реанімаціях, приймальних покоях, сімейних лікарів таїхніх медичних сестер — тобто тих, які найбільше контактують з хворими.

Таким чином підозр на COVID-19 виявили у ще у трьох людей. Тож у них відібрали матеріал для діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

За минулий тиждень у Львові експрес-тестами на коронавірус протестували понад 1200 осіб, з яких у 20 виявили підозру, з них у 6 ПЛР-діагностика підтвердила коронавірус. Додамо, 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар».

Зауважимо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірус. В разі позитивного результату, біоматеріал скеровують у лабораторію для ПЛР-діагностики.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла. Загалом в області у підозрою на коронавірус є 81 особа.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.