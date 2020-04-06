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Про нові випадки COVID-19 МОЗ інформуватиме лише вранці

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я інформуватимуть про нові випадки інфікування коронавірусу в Україні лише вранці. Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

 

«Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, до цього МОЗ та ЦГЗ повідомляли про нові випадки COVID-19 в Україні двічі на день – щоранку та щовечора.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла. З підозрою області – 121 людина.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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