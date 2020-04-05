Центр легеневого здоров’я отримав медвантаж на 13 млн

У неділю, 5 квітня, Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр (Центр легеневого здоров’я) отримав черговий медичний вантаж. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька.

Це, зокрема, 70 палет з розхідними матеріалами, які призначені для реанімаційної підтримки пацієнтів, які знаходяться у важкому стані: дихальні кисневі маски дорослі (8000) та дитячі (1000) для неінвазивної вентиляції, ендотрахеальні інтубаційні трубки 10000, назальні канюлі (11000), зволожувачі для кисневих систем.

Сума коштів, за які ці матеріали закупили, складає 13 мільйонів гривень.

Нещодавно Львівський портал писав про те, що область отримала 8 тонн медичного вантажу: кисневі маски, медичні респіратори, медичні маски посилені, медичні костюми біозахисту, рукавиці, термометри, фільтри ШВЛ, бахіли, шапки одноразові. Частину передали і Центру легеневого здоров’я.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 5 квітня у Львівській області зафіксовано 26 хворих на коронавірус. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.