У Львові експрес-тести виявили COVID-19 у ще 4 комунальників

У п’ятницю, 3 квітня, у Львові експрес-тестами перевірили 280 комунальників, з них 4 результати – позитивні. Також місто отримало ще 4 000 експрес-тестів від компанії «Meest». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З понеділка перевірили вже понад 990 комунальних працівників міста. Сьогодні – 280, з них експрес-тест показав 4 позитивні результати, ці люди вже здали матеріал на ПЛР-аналіз.

Міський голова Львова зазначив, що масове тестування можливе завдяки доброчинцям, які закуповують ці тести. Сьогодні Ростислав Кісіль та корпорація Meest передала Львову ще 4 тисячі експрес-тестів.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Так, 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар».

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

За останніми даними на Львівщині зафіксовано 13 випадків COVID-19, двоє пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірус.