Нацгвардія та муніципали патрулюватимуть львівські парки

Впродовж вихідних, 4 та 5 квітня, патрулі Нацгвардії та Муніципальної варти перевірятимуть парки, лісопарки та зелені зони міста. За недотримання умов карантину порушників штрафуватимуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Управління безпеки міста, Муніципальна варта та Нацгвардія опрацьовуватимуть парки, лісопарки та зелені зони міста. Перевіряти дотримання мешканцями правил поводження у парках.

«У порушників нацгвардійці перевірятимуть документи. Також будемо викликати поліцію, адже за невиконання рішення міської комісії ТЕБ і НС передбачене накладення штрафів», – зазначив заступник міського голови з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Львівський портал повідомляв, що на час карантину у Львівській області заборонили відвідувати ліси та тофовища

Нагадаємо, 3 квітня уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.