Послаблення карантину: уряд дозволив працювати ломбардам, продавати птицю і автозапчастини

Кабінет Міністрів України розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, під час карантину в Україні дозволено:

продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої сільськогосподарської техніки;

продаж добового молодняка свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі й ломбардів і кредитних спілок.

«Ми працюємо над тим, щоб в умовах карантину забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Прийняті зміни пом’якшують умови ведення бізнесу, активізують аграрні компанії для проведення весняної посівної кампанії, спрощують доступ населення до фінансових ресурсів та посилюють виконання запроваджених протиепідемічних заходів», – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Своїм рішенням уряд також рекомендує аптекам працювати у цілодобовому режимі. У приміщення покупців впускати у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 м кв площі, при цьому відстань між людьми має становити 1,5 м.

Водночас мерія Львова також дала роз’яснення щодо того, які заклади під час карантину можуть працювати, а які мають зупинити діяльність.

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Нагадаємо, на час коронавірусного карантину бізнесу у Львові надали пільги. Детальніше – за цим посиланням.

Карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.