На Львівщині заборонили відвідувати ліси

На час карантину у Львівській області заборонили відвідувати ліси та тофовища. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Мешканцям заборонили відвідувати лісові масиви, зони відпочинку на території держлісфонду, торфовища, в’їжджати до них на авто з 4 квітня і до стабілізації епідеміологічної ситуації та на період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки.

Для виявлення порушників у лісах проводитимуть спільні патрулювання працівників лісової охорони та поліції.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу ще з 12 березня в Україні запровадили карантин. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Штрафи за порушення карантину для громадян становлять від 17 000 до 34 000 грн, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн. Протоколи про адміністративні порушення складають поліцейські, саме ж стягнення накладає місцевий суд.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.