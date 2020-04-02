В Івано-Франківську померла ще одна породілля: є підозра на коронавірус

В Івано-Франківську померла породілля, під час розтину встановили, що в неї пневмонія, а отже є підозра на коронавірус. Про це 2 квітня заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає hromadske.

Раніше у цьому медзакладі уже померли дві людини з коронавірусом – породілля та 60-річна жінка.

«1 квітня у Міському клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності: 35-36 тижнів», – повідомив міський голова.

Він зазначив, що дитину вдалося врятувати. Вона зараз перебуває у стані середнього ступеня важкості.

«Сьогодні (2 квітня – ред.), під час проведення розтину, запідозрено пневмонію, а отже встановлено підозру на коронавірусну хворобу. Відібрано матеріал для уточнення остаточного діагнозу, який буде сьогодні відправлений до лабораторії», – заявив міський голова.

Він додав, що у перинатальному центрі за 2-3 квітня мають протестувати на коронавірус експрес-тестами увесь медперсонал і вагітних. Наразі провели 66 тестів, у 4 медиків виявили «слабопозитивні» результати. Їхні аналізи направлять в лабораторію.

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19. Також 22 осіб померло, а 19 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих, у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.