ОСТАННІ НОВИНИ

В Івано-Франківську померла ще одна породілля: є підозра на коронавірус

Ольга Денисяка

|

В Івано-Франківську померла породілля, під час розтину встановили, що в неї пневмонія, а отже є підозра на коронавірус. Про це 2 квітня заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає hromadske.

 

Раніше у цьому медзакладі уже померли дві людини з коронавірусом – породілля та 60-річна жінка.

«1 квітня у Міському клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності: 35-36 тижнів», –  повідомив міський голова.

Він зазначив, що дитину вдалося врятувати. Вона зараз перебуває у стані середнього ступеня важкості.

«Сьогодні (2 квітня – ред.), під час проведення розтину, запідозрено пневмонію, а отже встановлено підозру на коронавірусну хворобу. Відібрано матеріал для уточнення остаточного діагнозу, який буде сьогодні відправлений до лабораторії», – заявив міський голова.

Він додав, що у перинатальному центрі за 2-3 квітня мають протестувати на коронавірус експрес-тестами увесь медперсонал і вагітних. Наразі провели 66 тестів, у 4 медиків виявили «слабопозитивні» результати. Їхні аналізи направлять в лабораторію.

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19. Також 22 осіб померло, а 19 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих,  у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...