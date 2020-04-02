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В Україні виявили вже майже 900 заражених коронавірусом

Ольга Денисяка

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В Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на 22:00 год. 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від коронавірусу.

Загалом 19 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня в Україні було лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих,  у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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