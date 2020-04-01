На Прикарпатті від коронавірусу померла породілля, перевіряють немовля

В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили Covid-19 у породіллі, яка народила дівчинку 28 березня і померла за два дні після пологів. На наявність коронавірусу у немовляти результати очікують. Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», – повідомив Чемний.

За його словами, наразі в обласному пологовому центрі немає медиків хворих на коронавірус. Натомість, у міському пологовому є два лікарі, в яких підтвердили Covid-19.

«До того часу, коли породілля ще не зізналась в тому, що недавно повернулась з Польщі, вона лежала в палаті з чотирма жінками…. Наразі вони всі ізольовані, кожна – в окремій палаті, усі пройшли експрес-теси на Covid-19 і вони негативні. Палата, де вони були разом, продезінфікована, усі жінки почуваються добре», – зазначив Чемний.

Відомо, що породілля з Болехова. Її госпіталізували до обласного пологового 10 березня з хронічною гіпертонією та проблемами ожиріння. Через високий тиск жінка перебувала в реанімаційному відділенні. Ні кашлю, ні температури, ні інших ознак ГРВІ не було. Ситуація різко змінилась 29 березня. Температура піднялась до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі. Жінку відразу ізолювали в окреме приміщення.

На сьогодні на Прикарпатті лабораторно підтвердили 64 випадки захворювання на Covid-19.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Загалом в Україні уже підтверджено 669 випадків захворювання на коронавірус.