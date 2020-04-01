ОСТАННІ НОВИНИ

На Прикарпатті від коронавірусу померла породілля, перевіряють немовля

Андрій Котенський

|

В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили Covid-19 у породіллі, яка народила дівчинку 28 березня і померла за два дні після пологів. На наявність коронавірусу у немовляти результати очікують. Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

 

«Ми отримали позитивний результат на Covid-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо», – повідомив Чемний.

За його словами, наразі в обласному пологовому центрі немає медиків хворих на коронавірус. Натомість, у міському пологовому є два лікарі, в яких підтвердили Covid-19.

«До того часу, коли породілля ще не зізналась в тому, що недавно повернулась з Польщі, вона лежала в палаті з чотирма жінками…. Наразі вони всі ізольовані, кожна – в окремій палаті, усі пройшли експрес-теси на Covid-19 і вони негативні. Палата, де вони були разом, продезінфікована, усі жінки почуваються добре», – зазначив Чемний.

Відомо, що породілля з Болехова. Її госпіталізували до обласного пологового 10 березня з хронічною гіпертонією та проблемами ожиріння. Через високий тиск жінка перебувала в реанімаційному відділенні. Ні кашлю, ні температури, ні інших ознак ГРВІ не було. Ситуація різко змінилась 29 березня. Температура піднялась до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі. Жінку відразу ізолювали в окреме приміщення.

На сьогодні на Прикарпатті лабораторно підтвердили 64 випадки захворювання на Covid-19.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Загалом в Україні уже підтверджено 669 випадків захворювання на коронавірус.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...