«Театри, музеї та бібліотеки на дивані». Як не нудьгувати львів'янам вдома на карантині

Заклади культури Львова, які перебувають на карантині, влаштовують флешмоби, проводять віртуальні виставки, а також показують архівні зйомки вистав. Отож, львів’ян закликають неодмінно відвідати ці онлайн-заходи театрів, бібліотек та музеїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Публічні бібліотеки Львова підготували свою підбірку онлайн- активностей, які допоможуть опанувати щось нове та цікаве:

— Онлайн-каталог фонду Публічних бібліотек міста Львова https://cutt.ly/VtQJUMO

— На сторінках Перша Львівська Медіатека у Facebook та Instagram можна онлайн продовжити книги, які відвідувачі брали до карантину, та забронювати нові.

— Бібліотека На Мулярській пропонує читати разом — стежте за хештегом #бібліотека_на_мулярській_читає

— Проект соціальної дії «Майстерня Щастя» щосереди пропонує онлайнові майстер-класи для малечі.

— Стежте за хештегом #UrbanLib_цікавіфакти від URBAN бібліотека і дізнавайтеся захопливі факти про мистецтво, архітектуру, урбаністику та літературу.

— Небанальні опитування про книги та їх власників — за хештегом #домашня_бібліотека #зізнання від WIKI бібліотека. Крім цього варто звернути увагу на проєкти: #Невипадковілюди (розмови з непересічними гостями про їхні захоплення, роботу і погляди на світ) та #ЧасЕкспертки (поради експертів та активних особистостей що робити на карантині, щоб провести час ефективно і цікаво).

— Бібліотека на Зеленій має книжкові цікавинки за хештегом #Читай_формат_немає_значення.

— Студія сценічного мистецтва ЗМВ разом Бібліотека Винники не дадуть сумувати — переходьте за цим посиланням #натворили_змв

— Приєднуйтеся до інтелектуальної щонедільної гри «ФРАГМЕНТ». Опис правил шукайте на сторінці Бібліотека Рясне.

— Слідкуйте за життям улюбленої Бібліотека Ім.О.Ольжича на сторінках її блогу https://biblioteka-filia6.blogspot.com/p/blog-page6.html

Окрім того львів’янам рекомендують підбірку онлайн-активностей львівських інституцій та закладів культури від Інститут стратегії культури на цей тиждень:

— #недраматизуй — флешмоб до 100-річчя Першого театру, у рамках якого колектив театру закликає залишатися театралом і на карантині. У форматі дотепних та позитивних відео актори і працівники театру розповідають як проходить побут, репетиції та вправи у домашньому режимі: https://bit.ly/39vtEoy

— на перегляд «карантинних» короткометражних фільмів 1 квітня запрошує WIZ-ART. До Міжнародного дня сміху організатори закликають на деякий час відволіктись від тривог і негативу, саме тому показ — комедійний: https://bit.ly/33YeM10

— Освітній центр з прав людини розпочинає цикл вечірніх трансляцій вистав, які досі були недоступні для широкої аудиторії. Це спільна ініціатива Освітнього центру і трьох львівських театрів. Театр Лесі Українки, Театр «І люди, і ляльки», Les Kurbas Theatre, що має на меті благодійний збір коштів на лікування театрознавиці Катерини Сегет: https://bit.ly/3bDdUl4

— Музей Територія Терору публікує матеріали усно-історичного проєкту #непочуті, метою якого є зафіксувати та зберегти спогади очевидців подій 30−50-х років у Львові та Україні. Колекція музею також містить унікальні досвіди жінок, які протистояли масовому насильству ХХ століття: https://bit.ly/2WOJ1Wx

— Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької переніс відкриття виставки циклу «Страсті Христові» Олени Кульчицької у віртуальний формат. Усі бажаючі мають змогу оглянути 11 живописних полотен із циклу, графічні ескізи й підготовчі рисунки олівцем та аквареллю видатної мисткині: https://bit.ly/2WQLHTr

— до 31 березня триває аукціон зустрічей в підтримку збору коштів на галерею «ХотАртХол» для Палацу Гната Хоткевича. Серед «лотів» — цікаві та непересічні особистості, музиканти, мистецтвознавці, дизайнери, громадські діячі: https://bit.ly/2WNv4rU

— Lviv City of Literature запустили марафон відеолекцій «(Не) забуті імена літературного Львова» — можливість відкрити для себе нові історії та нові імена нашого міста. Також з ініціативи Міста Літератури відбувається флешмоб «POETY.Листування» до Всесвітнього дня поезії: https://bit.ly/2WT5npK

— Lviv Concert House продовжує онлайн-трансляції концертів тричі на тиждень. З останнього — фортепіанний цикл Ференца Ліста у виконанні піаніста Андрія Макаревича: https://bit.ly/2wDqrpO

— також продовжується проєкт Форуму Видавців «Літкур’єр»: https://bit.ly/3by7XWr

Театр Лесі покаже вистави, за якими глядачі вже точно встигли засумувати, бо давненько не бачили їх у репертуарі мистецького закладу:

«Перетворення» (2015)

Постановка, де немає місця для діалогів, адже вистава повністю побудована на пластиці акторів та актрис. А ще, хоч і вистава йде за сюжетом Ф. Кафки, тут геть інше ідейне наповнення. https://cutt.ly/ttl3itK

«Слава героям» (2016)

Вистава про війну в одній лікарняній палаті або історія про те, що у справжнього воїна, часом, жіноче обличчя. https://cutt.ly/Ntl97Uv

«Любов)» (2017)

Що таке «любов» та кіберпанк і взагалі, який стосунок це має до п’єси «Блакитна троянда» за Лесею Українкою? https://cutt.ly/ktl96RS

«Різдвяна історія» (2017)

Вистава для всієї сім’ї або чому Різдво — це трішки більше, ніж ялинка та пишне застілля. https://cutt.ly/ptl3q2u

«Боженька» (2018)

Вистава, дія якої перенесена в ліс і розгортається серед звірят. Але ніщо людське їм не чуже: домінування та експлуатація, анархізм, сексуальні субкультури, квазірелігійні переконання, численні страхи. https://cutt.ly/htl95Rs

«ВРУбайся або Розпускати чи не розпускати?» (2019)

Таки точно перше в Україні сценічне читання за стенограмою із зустрічі Президента України В. Зеленського з представниками лідерів фракцій. https://cutt.ly/Mtl94tw

Les Kurbas Theatre продовжує онлайн-трансляції власних вистав. Зокрема 3 квітня о 19:00 покажуть відеоверсію вистави «Королева краси».

Трансляція відбуватиметься:

1) на офіційній сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/leskurbastheatre/photos/gm.204036930883453/3083245858373113/?type=3

2) на каналі в Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FNVfKlI9Ao4

Перший театр запрошує до перегляду вистави Девіда Едгара Pentecost за цим посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=pV0B5BW8R-g&fbclid=IwAR31wppesmc_RXJNhXkaiQT6_Et5fsL4Tbc_HQ8YXbDphuaHHmYWwQyFRXQ

Нещодавно Львівський портал також публікував календар трансляцій Львівської національної опери на 3-5 квітня. Театр підготував для глядачів особливий подарунок, а саме трансляцію останніх прем’єр опер та балетів, що відбулися у театрі впродовж 2017-2019 рр. Детальніше про репертуар, який можна буде переглянути онлайн, шукайте за посиланням.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.