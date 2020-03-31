Тиждень найновіших прем’єр Львівської Національної Опери: онлайн трансляції 3-5 квітня

Львівська Національна Опера на час карантину продовжує трансляції вистав онлайн. Цього тижня театр готує для глядачів особливий подарунок, а саме трансляцію останніх прем’єр опер та балетів, що відбулися у театрі впродовж 2017-2019 рр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Оновлення репертуару як і творами класики, так і сучасними українськими операми у співпраці з митцями з усього світу відбувається в рамках програми розвитку театру «Український прорив» генерального директора – художнього керівника Василя Вовкуна.

Тож приєднуйтеся до трансляцій вистав у п’ятницю, суботу та неділю на YouTube каналі Львівської Національної Опери за посиланням (доступ до перегляду дійсний на час трансляції вистави!): https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

У перший тиждень квітня Ви матимете можливість переглянути твори світової класики та сучасної української музики:

3 квітня, п’ятниця о 19:00 – опера «Лоенґрін» Ріхарда Ваґнера;

4 квітня, субота о 12:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича;

4 квітня, субота о 19:00 – опера «Лоенґрін» Ріхарда Ваґнера;

5 квітня, неділя о 12:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича;

5 квітня, неділя о 19:00 – вистава «Правда під маскою», що об‘єднує два балети − «Пульчинелла» та «Весна священна» Ігоря Стравінського.

Опера «Лоенґрін»

Вражаюча постановка опери «Лоенґрін» Ріхарда Ваґнера була поставлена у співпраці з командою світових митців: німецьким режисером Міхаелем Штурмом, австрійським сценографом та дизайнером костюмів Маттіасом Енгельманом, солістами з Німеччини і навіть Таїланду. Постановка виявилась настільки масштабною, що про неї ділилися враженнями критики не лише з України, але й Австрії, Польщі, Німеччини.

«Лоенґрін» Р. Ваґнера на львівській сцені втілений в оригінальному режисерському трактуванні сюжету, де міф про Лоенґріна-спасителя є фантазією, свободою думок людей, які обмежені у своїх діях у замкненому просторі чи суспільстві.

Тривалість: 3 год. 5 хв., виконується німецькою мовою.

Феєрія «Коли цвіте папороть»

Про прем’єру феєрії «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Євгена Станковича критики писали: «Музика Євгена Станковича – масштабна, всеосяжна…»; «уперше на українській театральній сцені можна було побачити вражаюче уяву дійство у форматі 3D»; «…унікальне поєднання жанрів, народних традицій і сучасної хореографії, а музика зачаровує». Та до того часу – твір пережив десятиліття забуття, будучи забороненим Радянською владою ще наприкінці 70-их рр. ХХ століття. «Я щасливий, що тепер у Львові мій твір відроджується по-новому, першим у грандіозному проекті Василя Вовкуна «Український прорив», − відзначив композитор Євген Станкович.

Відеозапис вистави доповнений розповідями про історію постановки цього твору композитора Євгена Станковича, режисера Василя Вовкуна та диригента Володимира Сіренка.

Тривалість: 1 год. 35 хв., виконується українською мовою.

Вистава «Правда під маскою»

Вистава «Правда під маскою», що об‘єднує два балети − «Пульчинелла» та «Весна священна» композитора з українським корінням Ігоря Стравінського, поставлена хореографом з Італії Марчелло Алджері та американським диригентом українського походження Теодором Кучаром. У листопаді 2019-го ця постановка здобула перемогу у номінації «краща хореографічна / балетна / пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА».

У концепції вистави прочитуються два основних аспекти життя. «Пульчинелла» – символ всього того, що приховане під маскою і готове змінюватися з хитрістю, відповідно до обставин. «Весна священна» натомість є правдивою реальністю, яка живе всередині нас. Отже, з одного боку, маска – під якою ховаємо своє «я», з іншого боку – «я» постає як істина.

Впродовж вистави змінюється і підхід до хореографії – від класичного балету на пуантах в «Пульчинеллі» до модерної пластики у «Весні священній».

Тривалість: 1 год. 15 хв.

Фото: Оперний театр