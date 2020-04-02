На Львівщині з’явилося ще 4 підозри на COVID-19

У період з 16:30 год. по 22:30 год. 2 квітня до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірусну інфекції звернулися ще четверо людей. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 41 особа. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий, ще 1 пацієнт – на апараті штучної вентиляції легень.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб.

Крім цього на самоізоляції знаходяться 147 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 187 пацієнтіа Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 287 людей.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих, у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 897 випадків COVID-19. Також 22 осіб померло, а 19 вже одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.