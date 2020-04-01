Українські водоканали погрожують зупинкою роботи

Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» заявила про можливу зупинку надання послуг через низький попит на воду підприємств, які призупинили роботу на час карантину, а також незадовільний рівень оплати послуг від населення. Відповідний лист-попередження скеровано до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливої зупинки надання послуг. Відповідну інформацію поширив «Львівводоканал» на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

Водоканали бідкаються, що через карантин щомісяця будуть недоотримувати 1 мільярд гривень.

«Неможливо одному і тому ж підприємству говорити «Не платіть за комунальні послуги», в тому числі за водопостачання, і в той же час говорити «об’єкти критичної інфраструктури повинні працювати цілодобово, надаючи свої послуги». Адже зрозуміло, що наші підприємства повинні забезпечувати своїх співробітників заробітною платою регулярно, ми купуємо колосальну кількість електроенергії і реагентів. І ці три фактори складають приблизно до 90% структури наших витрат і структури нашого тарифу. Отримуючи кошти в середньому за березень приблизно у 70% – ми не можемо покрити ці витрати. І безперебійне забезпечення людей водою і очищення стоків будуть неможливими», – сказав віце-президент Асоціації водоканалів України Андрій Нікітін.

Водочс повідомляється, що водоканали недоотримують кошти за платіжками та за недореалізацією води через зупинку підприємств в умовах карантину.

«На сьогоднішні ми зіткнулися з двома проблемами: нездатністю людей оплатити послуги. А друга, велика проблема – недореалізація води в зв’язку з тим, що багато підприємств перебувають в стані простою і не користуються водою для виробництва будь-яких товарів», – додав Андрій Нікітін.

У зверненні асоціації до ВР і уряду також йдеться про те, що у підприємств водоканалів з’явилися додаткові витрати на доставку працівників, дезінфекцію приміщень та закупівлю засобів індивідуального захисту.

«Львівводоканал» вдячний абонентам, які у цей складний час продовжують сплачувати за спожиті послуги, адже для підприємства надзвичайно важливо закупити реагенти для дезінфекції питної води, засоби індивідуального захисту для працівників, матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт, комплектуючі для техніки, а також мати змогу вчасно виплачувати заробітну плату працівниками, які в умовах надзвичайної ситуації, продовжують виконувати свою роботу.

«Закликаємо вас сплатити усі платежі вчасно через онлайн-платформи, а також допомогти своїм старшим родичам та сусідам похилого віку. Від ваших платежів напряму залежить робота Львівводоканалу, а отже і безперебійне водопостачання та водовідведення у ваших домівках», – йдеться у повідомленні Львівводоканалу.

Способи оплати:

в «Особистому кабінеті» на сайті ІнфоЛьвів: https://infolviv.com.ua/

за допомогою банківської картки через сайт або мобільний додаток відповідного банку (Приват 24, Ощад 24, Monobank);

електронна система приймання платежів EasyPay

Номера рахунків ЛМКП „Львівводоканал” для сплати послуг централізованого водопостачання та водовідведення:

УКРГАЗБАНК МФО 320478

для споживачів – фізичних платників

UA843204780000026004212001442 – централізоване водопостачання

UA773204780000026005924427249 – централізоване водовідведення

Раніше Львівський портал повідомляв, що рівень оплати львів’ян за комунальні послуги становить лише 56%.

Детальний перелік онлайн сервісів, за якими можна оплатити комуналку – за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно прем’єм-міністр Денис Шмигаль заявив, що на час коронавірусного карантину, деяким громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги.

Своєю чергою у Мінсоцполітики розповіли, що компенсацію витрат за комуналку пропонують встановити для 3 мільйонів домогосподарств. Її розмір становитиме близько 300 гривень. Відповідне рішення має прийняти уряд на найближчому засіданні.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.