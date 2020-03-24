Мерія нагадує львів’янам, що в карантин комуналку ніхто не відміняв

Рівень оплати львів’ян за комунальні послуги становить лише 56%. Позаяк відсоток розрахунків дуже низький, мерія закликає городян проявити активність і оплатити за тепло, воду, квартпату, бо від цього залежить комфорт у помешканнях та життєдіяльність міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги — лише 56%.

«Станом на сьогодні оплата за комунальні послуги становить 56%. У попередні місяці, в цей час, оплата була значно вищою. Тому, закликаю людей оплачувати кошти за комунальні послуги, бо це життєдіяльність міста — це стабільна подача води, подача тепла, електроенергії, функціонування ліфтів, вивіз сміття, прибирання. І, щоб не виникало жодних непередбачуваних ситуацій, важливо оплатити за ці послуги. Адже, коли ми йдемо в магазин, то оплачуємо за придбаний товар. Так має бути і тут», – повідомила Ірина Маруняк.

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Зважаючи на карантин чиновниця просить сплачувати рахунки, через онлайн системи.

«Якщо це старші люди, то попросіть своїх дітей, онуків оплатити ваші рахунки через інтернет, адже це ваша безпека», – зазначила чиновниця.

Станом на понеділок, 23 березня, львів’яни оплатили лише 40% комуналки.

Детальний перелік онлайн сервісів, за якими можна оплатити комуналку – за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно прем’єм-міністр Денис Шмигаль заявив, що на час коронавірусного карантину, який триватиме в Україні щонайменше до 3 квітня, деяким громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги.

Своєю чергою у Мінсоцполітики розповіли, що компенсацію витрат за комуналку пропонують встановити для 3 мільйонів домогосподарств. Її розмір становитиме близько 300 гривень. Відповідне рішення має прийняти уряд на найближчому засіданні.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.