Мерія нагадує львів’янам, що в карантин комуналку ніхто не відміняв

Рівень оплати львів’ян за комунальні послуги становить лише 56%. Позаяк відсоток розрахунків дуже низький, мерія закликає городян проявити активність і оплатити за тепло, воду, квартпату, бо від цього залежить комфорт у помешканнях та життєдіяльність міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.
За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом на сьогодні рівень оплати за комунальні послуги — лише 56%.
«Станом на сьогодні оплата за комунальні послуги становить 56%. У попередні місяці, в цей час, оплата була значно вищою. Тому, закликаю людей оплачувати кошти за комунальні послуги, бо це життєдіяльність міста — це стабільна подача води, подача тепла, електроенергії, функціонування ліфтів, вивіз сміття, прибирання. І, щоб не виникало жодних непередбачуваних ситуацій, важливо оплатити за ці послуги. Адже, коли ми йдемо в магазин, то оплачуємо за придбаний товар. Так має бути і тут», – повідомила Ірина Маруняк.
Зважаючи на карантин чиновниця просить сплачувати рахунки, через онлайн системи.
«Якщо це старші люди, то попросіть своїх дітей, онуків оплатити ваші рахунки через інтернет, адже це ваша безпека», – зазначила чиновниця.
Станом на понеділок, 23 березня, львів’яни оплатили лише 40% комуналки.
Детальний перелік онлайн сервісів, за якими можна оплатити комуналку – за цим посиланням.
Нагадаємо, нещодавно прем’єм-міністр Денис Шмигаль заявив, що на час коронавірусного карантину, який триватиме в Україні щонайменше до 3 квітня, деяким громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги.
Своєю чергою у Мінсоцполітики розповіли, що компенсацію витрат за комуналку пропонують встановити для 3 мільйонів домогосподарств. Її розмір становитиме близько 300 гривень. Відповідне рішення має прийняти уряд на найближчому засіданні.
Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.
Андрій Котенський