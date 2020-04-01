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У чотирьох водіїв громадського транспорту Львова позитивні експрес-тести на коронавірус

Андрій Котенський

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У чотирьох водіїв громадського транспорту Львова виявили позитивні проби експрес-тестів на коронавірус. Остаточні результати аналізів водіїв будуть через три дні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, цього тижня у Львові масово тестують експрес-тестами водіїв міського громадського транспорту. Так, загалом перевірили вже 318 людей — водіїв трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів, отримавши 4-ри позитивні результати. Для отримання остаточного результату, у людей із підозрами взяли відповідні аналізи та скерували в лабораторію для до обстеження

«Із понеділка ми проводимо експрес-тести для водіїв. Наразі це вже 318 водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів. Відтак, виявили підозру на коронавірус в 1 водія трамвая і 3 водіїв автобусів. Відібрані аналізи й скеровані в лабораторію, щоб отримати остаточний результат. Матимемо його через 3 дні. Водії — на самоізоляції. Ми продезінфікували транспортні засоби й очікуємо результатів. Також плануємо тестувати приватних водіїв. Робимо це першочергово задля безпеки мешканців, які користуються громадським транспортом», — зазначила Ірина Маруняк.

Вона також додала, що станом на сьогодні вихід громадського транспорту на маршрути в середньому становить 52%. «Транспорт їздить. Якщо говоримо про тролейбуси-трамваїв, то це, фактично, 100%», — підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, раніше експрес-тести виявили  коронавірус у двох водіїв маршруток віком 30 та 44 роки, а також у водія трамвая. Наступного дня позитивну пробу зафіксували у ще одного водія автобуса.

27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус»0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

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