У чотирьох водіїв громадського транспорту Львова позитивні експрес-тести на коронавірус

У чотирьох водіїв громадського транспорту Львова виявили позитивні проби експрес-тестів на коронавірус. Остаточні результати аналізів водіїв будуть через три дні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, цього тижня у Львові масово тестують експрес-тестами водіїв міського громадського транспорту. Так, загалом перевірили вже 318 людей — водіїв трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів, отримавши 4-ри позитивні результати. Для отримання остаточного результату, у людей із підозрами взяли відповідні аналізи та скерували в лабораторію для до обстеження

«Із понеділка ми проводимо експрес-тести для водіїв. Наразі це вже 318 водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів. Відтак, виявили підозру на коронавірус в 1 водія трамвая і 3 водіїв автобусів. Відібрані аналізи й скеровані в лабораторію, щоб отримати остаточний результат. Матимемо його через 3 дні. Водії — на самоізоляції. Ми продезінфікували транспортні засоби й очікуємо результатів. Також плануємо тестувати приватних водіїв. Робимо це першочергово задля безпеки мешканців, які користуються громадським транспортом», — зазначила Ірина Маруняк.

Вона також додала, що станом на сьогодні вихід громадського транспорту на маршрути в середньому становить 52%. «Транспорт їздить. Якщо говоримо про тролейбуси-трамваїв, то це, фактично, 100%», — підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, раніше експрес-тести виявили коронавірус у двох водіїв маршруток віком 30 та 44 роки, а також у водія трамвая. Наступного дня позитивну пробу зафіксували у ще одного водія автобуса.

27 березня у Львівській ОДА анонсували масове тестування населення області на коронавірус.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.