За день кордон у «Рава-Руській» та «Краковці» перетнули понад 10 000 людей

Впродовж п’ятниці, 27 березня, через пункти пропуску «Рава-Руська» та «Краковець» в Україну повернулись 11 222 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж 27 березня у пункті пропуску «Рава-Руська» кордон перетнули 4713 українців, в пункті пропуску «Краковець» – 6509 осіб.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС.

Для трансферу українців, які долають кордон пішки залучили майже 30 автобусів. Прикордонники наголошують, що перевезення через пункт пропуску абсолютно безкоштовні.

Зазначимо також, що кожному українському громадянину, який перетинає державний кордон здійснюють температурний скринінг (вимірювання температури).

Окрім того, громадяни отримують відповідні пам’ятки, надають особисті дані та попереджаються про відповідальність за порушення правил карантину. Епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

У разі порушення підписаної згоди, таких осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Усі документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи спільно з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.