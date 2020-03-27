Для трансферу українців, які долають кордон пішки залучили майже 30 автобусів

У зв’язку зі значною кількістю українських громадян, що повертаються на територію нашої держави із-за кордону, їм забезпечено доїзд на територію України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак, громадян перевозять:

– на ПП «Рава-Руська» – 5 автобусів, 2 мікроавтобуси та один автобус ДСНС,

– на ПП «Краковець» – 8 автобусів, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси.

Окрім того, туди додатково скерували ще 7 автобусів.

Так, за останню добу через пропускні пункти «Краковець» та «Рава-Руська» повернулись близько 7 тис наших співвітчизників. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Зазначимо також, що кожному українському громадянину, який перетинає державний кордон здійснюють температурний скринінг (вимірювання температури).

Окрім того, громадяни отримують відповідні пам’ятки, надають особисті дані та попереджаються про відповідальність за порушення правил карантину. Епідеміологи разом з Національною поліцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

У разі порушення підписаної згоди, таких осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Усі документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи спільно з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію.

Нагадаємо, що перевезення з пункту пропуску до пункту пропуску абсолютно безкоштовні.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.