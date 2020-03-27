На ПП Гребенне–Рава-Руська шахраї організували платний перетин кордону?

Величезний потік українців, які без транспорту повертаються з ЄС до України через автомобільні пункти пропуску, на кордоні із Польщею потрапив на шахраїв, які за трансфер через кордон беруть з людей гроші. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив польський активіст Tomasz Baart у спільноті Granica/Кордон PL-UA.

За словами поляка з українців за 200 метрів українського кордону здирають до 50 злотих…

«Із польської сторони, прикордонники, організували можливість переходу кордону пішки, але лише до українського шлагбауму. А там виявляється, що українську частину пішки перейти вже не можна. За згодою ДПСУ Державна прикордонна служба України, на території пункту пропуску працюють приватні перевізники, які вимагають від 30 до 50 злотих з особи, за перевезення від нейтральної зони до виїзної брами», – повідомив Томаш Барт.

Він також зауважив, що у звичайний час, квиток на рейсовий автобус з Томашова (PL) до Львова (90 км) коштує близько 30 злотих. Сьогодні ж, таку ціну потрібно заплатити за 200 метрів, що проходять через українську територію пункту пропуску.

«Дивно. Поляки пропускають безкоштовно, а українці максимально «здирають» з своїх», – дивується польський активіст.

У коментарі Львівському порталу в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західного кордону повідомили, що для перетину кордону дійсно організовано автобуси, але вони абсолютно безкоштовні.

«Ми неодноразово акцентували увагу людей на тому, що перевезення з пункту пропуску до пункту пропуску абсолютно безкоштовні», – повідомили прикордонники.

Вимагати гроші за трансфер через кордон – незаконно.

Як відомо президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

У пунктах пропуску на території Польщі утворилися довжелезні черги з українців, які повертаються додому з країн ЄС.