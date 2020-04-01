Мінрегіон планує затвердити на Львівщині шість нових районів

У Міністерстві розвитку громад та територій триває попереднє обговорення формування нових районів. На Львівщині пропонують створити 6 районів замість нинішніх 20. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, експерт з питань децентралізації Іван Лукеря, передає Львівський портал.

Міністерство розвитку громад та територій (донедавна Мінрегіонбуд) розглядаєт новий перспективний план об’єднання громад Львівщини та утворення шести нових районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський.

Окрім того триває дискусія з приводу доцільності створення 7 району на Львівщині – Яворівського, який обстоює Голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Пропозиція ОДА, підтримана більшістю учасників обговорення. Народні депутати Тарас Батенко, Роман Лозинський та Віталій Безгін в цілому підтримали варіант ОДА, але рекомендували доопрацювати з врахуванням пропозицій експертів та щодо утворення Яворівського району.

Як повідомляв Львівський портал, в серпні минулого року Мінрегіон оприлюднив проєкт адміністративно-територіального устрою Львівщини, який передбачав укрупнення нашої області до п’яти районів: Львівський, Дрогобицький, Самбірський, Червоноградський та Золочівський.

Львівський центр розвитку місцевого самоврядування, який включений у робочу групу при Львівській ОДА щодо розробки пропозицій стосовно цього проекту, запропонував додати ще один – Стрийський.

Також ми повідомляли, що почастішали пікети представників різних громад не згідних з проєктом перспективного плану Львівщини. Так, 3 березня під будівлею Львівської ОДА та Львівської облради мешканці різних ОТГ влаштували масштабну акцію, перекривши рух вулицею Винниченка. 28 лютого мешканці Сокільників заблокували дорогу, протестуючи проти об’єднання зі Львовом. Напередодні дороги перекривали мешканці Мурованської ОТГ та Малехівської ОТГ.

Раніше в Львівській ОДА заявляли, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Нагадаємо, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. До облради з’їхалися сотні невдоволених мешканців громад, зокрема Сокільників. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.