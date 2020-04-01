Львів’ян під час карантину просять носити з собою паспорт

Мешканцям міста Львова під час карантину рекомендують виходити із дому з документами, які засвідчують особу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Брати із собою документи рекомендують через те, що до Львова заїхала велика кількість людей. Відтак таким чином цих осіб можна буде контролювати.

«Поліція буде контролювати людей, які повинні перебувати на самоізоляції. Це наша з вами безпека. Якщо людина приїхала з-за кордону і дала зобов’язання два тижні бути на самоізоляції, це має бути зроблено. Якщо ви маєте факти, що хтось це порушує, негайно телефонуйте у правоохоронні органи. Немає інших варіантів. Штрафувати і штрафувати, тому що така людина несвідомо може заразити велику кількість людей, і можуть бути летальні випадки», – зазначив мер Львова Андрій Садовий

Нагадаємо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, що станом на 27 березня працівники поліції Львівщини склали понад 80 протоколів щодо порушення правил карантину. Зазначимо, мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Львівський портал повідомляв, що 21 березня, правоохоронці відкрили перше на Львівщині кримінальне провадження за порушення правил карантину. У справі фігурує готельно-розважальний комплекс, розташований на Сколівщині.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.