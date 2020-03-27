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На Львівщині склали 80 протоколів на порушників карантину

Ольга Денисяка

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Працівники поліції Львівщини склали понад 80 протоколів щодо порушення правил карантину. Про це сьогодні, 27 березня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Від початку запровадження карантину поліцейські працюють у посиленому режимі. Так, близько тисячі осіб залучаються до патрулювання області.

«Додатково Львівщину патрулюють більше 90 нарядів, які реагують на порушення та забезпечують правопорядок. Ми склали близько 80 протоколів за порушення правил карантину. Штраф за таке порушення –17 тисяч гривень», – розповів Дмитро Міхалець.

Також він закликав мешканців Львівщини, у разі виявлення порушень умов карантину, повідомляти на спецлінію 102.

Львівський портал повідомляв, що 21 березня, правоохоронці відкрили перше на Львівщині кримінальне провадження за порушення правил карантину. У справі фігурує готельно-розважальний комплекс, розташований на Сколівщині.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

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