Керівників двох львівських ринків оштрафують за порушення карантину

У вівторок, 31 березня, поліцейські склали адміністративні протоколи за порушення правил карантину на керівників двох ринків у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

В одному випадку про порушення правил карантину поліцейським повідомили у соцмережах, а в іншому – правохоронці виявили порушення самостійно.

Поліцейські повідомляють, що на ринках перебувало більше людей, ніж дозволено правилами карантину.

На керівників підприємств правоохоронці склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Нагадаємо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, що станом на 27 березня працівники поліції Львівщини склали понад 80 протоколів щодо порушення правил карантину.

Львівський портал повідомляв, що 21 березня, правоохоронці відкрили перше на Львівщині кримінальне провадження за порушення правил карантину. У справі фігурує готельно-розважальний комплекс, розташований на Сколівщині.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.