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У Чернівцях помер хворий на коронавірус

Наталя Дуляба

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У Чернівецькій міській лікарні №1 помер 84-річний пацієнт, інфікований коронавірусом. Про це йдеться на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

 

Із підозрою на коронавірус 84-річний чернівчанин потрапив у лікарню ввечері 25 березня. Його стан був важким. Чоловіка відразу госпіталізували у реанімаційне відділення, де він перебував на неінвазивній вентиляції легень.

«27 березня у хворого підтвердили коронавірус. Допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів. На жаль, 30 березня недужий помер», – кажуть у Чернівецькій ОДА.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 92 людей, 64 із них перебувають у лікарні, вдома на самоізоляції – ще 77 осіб. Стан хворих – середньої важкості або наближений до задовільного. Ще четверо перебувають у важкому стані, вони отримують терапію за допомогою кисневої маски.

Загалом коронавірус в області виявили у п’ятьох людей: у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

Ще про двох хворих на Львівщині стало відомо 28 березня: ними стали 50-річний чоловік та 16-річний хлопець. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Вранці 30 березня Міністерство охорони здоров’я повідомило про шостого хворого на COVID-19 в області. Про цей випадок досі нічого не знають ні в ЛОДА, ні медики, ні обласний лабораторний центр.

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