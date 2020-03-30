ЄС виділив 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом в Україні

Європейський Союз виділив на потреби України в захисті населення від поширення коронавірусу 80 млн євро. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Як пояснив прем’єр, ЄС виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн), який буде спрямований на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) та тих, хто найбільше постраждав від кризи.

«Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам ЄС за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19», – наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.