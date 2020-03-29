Ввечері 29 березня на Львівщині з’явилось ще 9 підозр на COVID-19

29 березня з 17:30 по 22:00 годину з підозрою на коронавірусну інфекцію до медиків звернулося ще 9 осіб. Загалом із підозрою на COVID-19 на Львівщині є 90 осіб. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків обласної інфекційної лікарні, предає Львівський портал.

Пацієнти з міста Львова, Бродівського, Жовківського, Кам‘янка-Бузького районів.

За даними медиків, загалом в області зараз є 90 хворих із підозрою коронавірус. Із них 63 людей перебуває в інфекційній лікарні, 76 – на самоізоляції.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Четверо пацієнтів перебувають у стані, наближеному до важкого.

За весь час із підозрою COVID-19 в області звернулася 195 людей. У 6 осіб виявили грип, ще в 105 пацієнтів не підтвердився коронавірус. Загалом із інфекційної лікарні вже виписали 56 людей.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині коронавірус підтвердили у п’яти людей.

Спочатку коронавірус в області виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 10 осіб померло.