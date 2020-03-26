До Львова з-за кордону прибули 5600 людей. Як контролюють їхню самоізоляцію

Лише за минулий тиждень до Львова потягами прибули 5600 українців, які перебували за кордоном. Частину з них розвезли по домівках у різні області, інших – додому у Львові та області. Всі, хто приїхав з-за кордону, повинні самоізлюватися на 14 днів. Сьогодні, 26 березня, голова Львівської ОДА Максим Козицький розповів, яким чином на Львівщині контролюють режим обсервації, передає кореспондент Львівського порталу.

Максим Козицький розповів, що кожного із 5600 українців, які прибули до Львова минулого тижня, поінформували про обов’язковий домашній карантин протягом 14 днів, а також про штрафи за недотримання такого режиму.

Як тільки потяги приїхали до Львова, всі приїжджі з-за кордону пройшли медичний огляд, також їм виміряли температуру, а потім окремим транспортом розвезли по домівках. Тих, у кого були ознаки ГРВІ, госпіталізували.

«Ми зібрали дані про кожну людину: номер телефону, місце прописки і місце проживання, а також паспортні дані. Львів’ян та жителів області окремим транспортом доставили до місць проживання. Вся інформація щодо цих осіб є і в поліції, і в Держпродспоживслужбі. Ці люди зобов’язані дотримуватися 14-денної обсервації, про відповідальність за недотримання такого режиму вони поінформовані. Контроль здійснюють патрулі Нацполіції за місцем проживання, також сімейні лікарі роблять обдзвони», – пояснив голова ЛОДА.

Якщо поліцейські не виявляють вдома людини, яка має дотримуватись режиму самоізоляції, то на неї накладають штраф. Зазначимо, що за порушення режиму карантину в Україні ввели штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

За словами Максима Козицького, при погіршенні стану здоров’я хворих забирають із дому медики й везуть в лікарню. При такій евакуації можуть бути присутні й поліцейські, бо «можуть виникати різні ситуації».

Нагадаємо, відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Із 28 березня Україна повністю закриває авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.