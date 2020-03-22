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За добу від коронавірусу в Іспанії померло 378 людей

Андрій Котенський

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Станом на сьогодні, 22 березня, коронавірус забрав життя 5 476 людей в Італії. За останню добу в цій країні від COVID-19 померло 651 особа. Кількість летальних випадків вперше за останні дні пішла на спад. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Wiki, на другому місці за смертністю перебуває Китай, де число померлих становить 3 261 (+6) осіб. На третє місце вийшла Іспанія 1756 смертей (+378), яка потіснила в антирейтингу Іран, де померло 1685 людей (+129)

  • Італія – 59 138 випадків, з яких 5 476 – смертельні (+651)
  • Іспанія – 28 603 випадків, 1 756 смертельних (+378)
  • Німеччина – 24 852 випадків, 94 смертельні (+50)
  • Франція – 16 018 випадків, 562 смертельні (+112)
  • Швейцарія – 7 245 випадків, 98 смертельні (+24)
  • Британія – 5 702 випадки, 282 смертельних (+138)
  • Нідерланди – 4 216 випадки, 180 смертельних (+43)
  • Австрія – 3 570 випадків, 16 смертельних (+8)
  • Бельгія – 3 401 випадків, 75 смертельних (+8)
  • Норвегія – 2 381 випадків, 7 смертельних (+0)
  • Швеція – 1 934 випадки, 23 смертельних (+3)
  • Португалія – 1600 випадків, 14 смертельних (+2)
  • Данія – 1 512 випадків, 13 смертельних (+0)
  • Чехія – 1120 випадків, без смертей
  • Польща – 634 випадки, 7 смертельних (+2)
  • Греція – 624 випадків, 15 смертельних (+2)

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус встановлено у двох людей, а підозрюють ще 94 людей. Першим коронавірус виявили в львів’янина, який повернувся з Німеччини.

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