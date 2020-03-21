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За приховування випадків COVID-19 приватні лабораторії позбудуться ліцензій, – МОЗ

Наталя Дуляба

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Мінохорони здоров’я відкликатиме ліцензії у лабораторій, в тому числі приватних, які не будуть звітувати про проведені дослідження на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

 

«Є вимога до приватних лабораторій передавати перші п’ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. Зараз час вони зобов’язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії», – розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також МОЗ спільно з Держмитслужбою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проєкт постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які через пандемію коронавірусу закуповуватимуть без тендерів.

У планах – затвердження переліку ліків, які звільнять від митних платежів та ПДВ.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 52 людей, 9 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – перебувають у лікарні. Важкохворих  немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. Чоловік звернувся у приватну лабораторію, аби зробити тест на COVID-19. Він виявився позитивним, тому хворий відразу звернувся в обласну інфекційну лікарню. Зараз у чоловіка немає жодних симптомів, він перебуває на карантині.

Ще у чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою львівських медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

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