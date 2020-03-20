В Італії від коронавірусу померла мешканка Львівщини

В італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла українка родом із Львівської області. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

19 березня в містечку Романо ді Ломбардія від коронавірусу померла мешканка Львівщини.

«Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії», – зазначив Олесь Городецький.

Львівський портал повідомляв, що загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

На Львівщині з підозрою на коронавірус у обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 26 осіб, ще четверо – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 36 осіб.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.