В Україні – ще три нових випадки коронавірусу

В Україні зафіксували ще три нові випадки інфікування корнавірусом. Загалом кількість хворих на COVID-19 в країні зросла 21. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Два випадки зафіксували у Дніпропетровській області та один – у Житомирській.

Всього 19 березня зафіксували 5 нових випадків корнавірусу. Раніше COVID-19 виявили у мешканця Житомира та Києва.

Таким чином в Україні число хворих на коронавірус становить 21. Зокрема, у Чернівецькій області – 10, Житомирська – 2, Київська – 2, Донецька – 1, Івано-Франківська – 1, Дніпропетровська область – 2, м. Київ – 2 та м. Житомир – 1.

На Львівщвині з підозрою на коронавірус у обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 26 осіб, ще четверо – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 36 осіб.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.