На керівника Візового центру у Львові склали протокол через натовп людей

Поліцейські склали на керівника Візового центру у Львові протокол про адміністративне правопорушення через скупчення людей біля установи під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 19 березняпід час патрулювання міста поліцейські виявили скупчення людей на вулиці Джерельній у Львові. Правоохоронці встановили, що близько 250 осіб утворили чергу до Візового центру, який продовжував роботу з відвідувачами, попри карантин.

На керівника установи поліцейські склали адміністративний протокол за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, 19 березня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення на час карантину у Львові призупинити роботу усіх візових центрів.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.