Садовий каже, що через введення «податкових канікул» для бізнесу місто недоотримає 13% надходжень

Міський голова Львова Андрій Садовий каже, що бюджет міста може недоотримати 13% надходжень через рішення Верховної Ради України щодо податкових та адміністративних пільг для бізнесу на час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Навіть те рішення, яке прийняла Верховна рада, щоб забрати сплату земельного податку і податку на нерухомість – це орієнтовно мінус 13% до міського бюджету. У нас вже є проблемна ситуація, бо нам людям зарплату треба платити. Це трохи дивно, бо, наприклад, є магазин, який буде мати навантаження і заробить, а його звільняють від податку на нерухомість – я цього не можу зрозуміти. Якби дали містам доручення, щоб міста діяли послідовно, як ми вже прийняли рішення не нараховувати оренду для ресторанів чи організацій, які зараз не працюють через карантин, але орендують приміщення в міста, ми б це зробили правильно», – обурився мер.

Як повідомляв Львівський портал, під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили запровадити податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину. Зокрема йде мова про те, щоб: не штрафувати бізнес за порушення податкового законодавства у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року; pробити податкові канікули з плати за землю (місцевий податок) з 1 березня по 30 квітня 2020 року; виключити нежитлову нерухомість з бази оподаткування податком на нерухоме майно протягом 1 березня-30 квітня 2020 року.

Як відомо, станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано вже 25 людей. Детальніше про це читайте тут. Вже згодом стало відомо, що у чотирьох пацієнтів виявили грип, відтак зняли підозру на коронавірус. А потім госпіталізували ще трьох мешканців Львівщини з підозрою на коронавірус. Відтак станом на зараз у інфекційній лікарні загалом є 24 таких пацієнти.

Міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні вже є 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.