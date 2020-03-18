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Подзвони бабусі і дідусю, переконай лишитися вдома: у Львові запустили челендж #GrandCall

Вероніка Рой

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МолоДвіж Центр. Львів розпочав актуальний челендж #GrandCall. Суть його – зателефонувати своїм бабусям і дідусям та переконати залишатись вдома під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«В час карантину нам усім потрібно об’єднати зусилля. Прояви свою свідомість – зателефонуй своїм бабусі та дідусеві, попроси залишатись вдома і витримувати карантин. Підтримай спілкуванням», – закликають автори ідеї.

Доєднатись до челенджу максимально просто:

  • слід закинути фото зі своїми бабусею чи дідусем з хештегом #GrandCall;
  • передати естафету трьом друзям;
  • при бажанні можна прикріпити скрін дзвінка;
  • а цікава життєва мудрість від бабусі та дідуся буде приємним бонусом.

Автори челенджу додають, що не обов’язково чекати, поки хтось передасть вам естафету, долучайтеся самостійно і залучайте друзів.

Нагадаємо, Львівська обласна державна адміністрація закликала мешканців старше 60 років без нагальної потреби не виходити на вулицю. Як відомо, саме літні люди є у групі ризику, які важче переносять корона вірус.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 17 березня в  Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні. Раніше було відомо про один летальний випадок у Житомирській області. Там померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 18 березня у Львівській обласній лікарні перебуває 24 людей із підозрою на коронавірус.

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