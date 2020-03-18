«Музичний карантин». У Львові для дітей оголосили онлайн-конкурс

У Львові оголосили онлайн-конкурс для дітей «Музичний карантин 2020». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно:

Записати відео в домашніх умовах на свій смартфон з виконанням будь-якого музичного твору тривалістю не більше 5-ти хвилин. З 19 до 30 березня 2020 року викласти відео на власній сторінці у соціальній мережі Facebook, написати до відео назву мистецької школи, назву твору та обов’язково поставити хештег #львівмістомузики, позначити у дописі сторінку Управління Культури Очікувати завершення голосування.

Як відбувається голосування та відбір переможців?

Голосування відбуватиметься 30 березня 2020 року з 9000 год до 23.59 год. Для того, щоб проголосувати, у коментарях до вподобаного відео необхідно опублікувати «смайлик». При підрахунку голосів враховуватимуться лише ті «смайлики», які були опубліковані в час відкритого голосування – 30 березня 2020 р. з 9.00 год. до 23.59 год. При підрахунку голосів враховуватиметься лише 1 смайлик від кожного окремого користувача соціальної мережі Facebook. пересможцями стануть п’ять користувачів, чиє відео набере найбільшу кількість «смайлів-коментарів».

Результати конкурсу буде оголошено 31 березня о 12.00 на сторінці Управління Культури у соціальній мережі Facebook. На переможців чекають приємні сюрпризи.

Контактна особа від управління культури – Оля Хома (Olya Homa), тел. 098 41 67 836.