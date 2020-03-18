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Евакуація українців з-за кордону обійдеться у 4,2 мільйона доларів, – Мінінфраструктури

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Міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами. Про це повідомляє УП.

 

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час засідання уряду.

«Мінінфраструктури розрахувало потребу в коштах на здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення авіатранспорту на нерегулярній основі…загальна сума, яку пропонується виділити з резервного фонду державного бюджета 4,16 мільйона доларів»,  – повідомив Криклій.

«Це передбачає евакуацію 35 тисяч 479 громадян 175-ми рейсами», – наголошує міністр інфраструктури.

Відповідну пропозицію Мінінфраструктури внесено пунктом у протокол засідання уряду, зазначив голова КМУ Денис Шмигаль.

«Пропозицію буде опрацьовано протягом одного дня з винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, позачергово», – зазначив прем’єр.

Як повідомляв Львівський портал, з 17 березня Україна зупинила авіасполучення, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

107 пунктів пропуску з 16 березня призупинили роботу, з інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Також з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Станом на вечір 17 березня в  Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Водночас у Львові станом на 18 березня з підозрою на коронавірус госпіталізовано вже 25 людей.

 

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