Прем'єр закликав відмовитися не лише від закордонних мандрівок, а й поїздок Україною

Прем’єр-міністр України закликав українців відмовитися не лише від закордонних мандрівок, а й від поїздок містами України. Про це він наголосив у своєму відеозверненні у Facebook.

«Починаючи з 00:00 год. 16 березня (понеділок), Україна закриває кордон для іноземців. Але ми завжди щиро раді поверненню українських громадян», – наголосив він.

Денис Шмигаль нагадав, що з 00:00 год. 16 березня закриваються пункти пропуску на кордонах, а також з 00:00 год. 17 березня (вівторок) закривається пасажирське сполучення України з іншими країнами.

«Тому закликаю громадян України, що перебувають закордоном якнайшвидше повернутися додому», – зазначив він.

При цьому прем’єр закликав українців задля безпеки відмовитися від поїздок Україною:

«Також я наполегливо закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України».

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.