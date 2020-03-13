Україна не закриватиме кордону на час карантину

Українські пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, не закриватимуть через карантин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Як відомо, Уряд має намір закрити частину пунктів пропуску (ПП) на кордоні, аби убезпечити життя та здоров’я громадян через поширення коронавірусу COVID-19. Які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину — наразі обговорюється.

Разом з тим, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік ПП, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

Важливо: пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть й надалі.

Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП «Шегині», зможе заїхати/виїхати через ПП «Краківець» Галицької митниці.

Наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.