Київ переходить на карантин: закривають школи та виші, обмежують масові заходи

Для запобігання коронавірусу у Києві з четверга, 12 березня, впроваджується низка протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, школи, дитсадки та вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

Так, щоб попередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень.

За словами мера Києва, з 12 березня у столиці впроваджується тимчасове обмеження освітнього процесу. Зокрема, буде забезпечено дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти, мистецьких, спортивних школах, дитячих садочках.

Також обмежується проведення масових заходів у столиці: це стосується концертів, конференцій та інших заходів.

«В кінотеатрах скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торгівельних центрах – посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі», – сказав мер Києва.

При цьому Віталій Кличко закликав керівників установ та підприємств міста, щоб вони за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Також він повідомив, що поки що громадський транспорт у столиці працюватиме у звичайному режимі. Запевнивши при цьому, що весь рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як Львівський портал повідомляв, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

У Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.