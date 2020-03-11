ОСТАННІ НОВИНИ

Київ переходить на карантин: закривають школи та виші, обмежують масові заходи

Соломія Головіна

|

Для запобігання коронавірусу у Києві з четверга, 12 березня, впроваджується низка протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, школи, дитсадки та вищі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

 

Так, щоб попередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень.

За словами мера Києва, з 12 березня у столиці впроваджується тимчасове обмеження освітнього процесу. Зокрема, буде забезпечено дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти, мистецьких, спортивних школах, дитячих садочках.

Також обмежується проведення масових заходів у столиці: це стосується концертів, конференцій та інших заходів.

«В кінотеатрах скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торгівельних центрах – посилений контроль, чергуватимуть санітарні лікарі», – сказав мер Києва.

При цьому Віталій Кличко закликав керівників установ та підприємств міста, щоб вони за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Також він повідомив, що поки що громадський транспорт у столиці працюватиме у звичайному режимі. Запевнивши при цьому, що весь рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.

Як Львівський портал повідомляв, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

У Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...