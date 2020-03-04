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Львів за 9 мільйонів придбає обладнання для лікування хворих на пневмонію

Вероніка Рой

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Для Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги за 9 мільйонів гривень придбають апарат ЕКМО (оксигенація екстракорпоральної мембрани) для лікування хворих на пневмонію. Виконавчий комітет ЛМР 4 березня погодив зміни до розподілу коштів бюджету розвитку Львова на 2020 рік.

 

Зокрема, у статутний фонд лікарні швидкої медичної допомоги міськрада Львова направить 9 мільйонів гривень на закупівлю апарату ЕКМО. Це обладнання використовуватимуть для лікування хворих з важкими випадками пневмонії.

Зазначимо, що 25 лютого Львівська ОДА заявила, що скерує 25 млн грн із бюджету області на заходи із профілактики та унеможливлення поширення коронавірусу на території Львівщини. За ці кошти закуплять тест-систем для виявлення вірусу, апарати штучної вентиляції легень, а також апарат ЕКМО (оксигенація екстракорпоральної мембрани), який використовують для лікування пацієнтів із тяжкою формою захворювання.

Мерія вирішила із резервного фонду бюджету Львова до бюджету Львівщини перерахувати 7 млн грн. Ці кошти спрямують на протиепідеміологічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусу.

Зазначимо, у школах і садочках, лікарнях і соціальних установах та ЦНАП – тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють з людьми, встановили антисептики для рук – настінні та диспенсери.

Також на «Гарячій лінії міста Львова» діє окрема лінія, куди люди, в разі потреби, можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема – коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст. Телефонувати слід за номером 1580.

Окрім того, для додаткового захисту мешканців, сімейні лікарі м. Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла – більше 38 градусів.

Як повідомляв Львівський портал, у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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