Сімейні лікарі їхатимуть на виклики до львів’ян з підвищеною температурою

Для запобігання поширенню будь-яких респіраторних захворювань сімейні лікарі Львова виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла – вище 38 градусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, вчора була проведена позапланова нарада з головними лікарями міста Львова та їхніми заступниками щодо запобігання захворювання на гострі респіраторні захворювання у місті Львові.

«Було питання про тих людей, які, наприклад, мають високу температуру – як працювати з такими мешканцями міста, щоб не було паніки. Тому прийнято рішення про те, що ми будемо виїжджати на виклики до таких хворих, у яких є гарячка і температура тіла більше 38 градусів», – розповіла Галина Слічна.

Вона також повідомила, що лікарі не матимуть спеціального одягу – бо це не потрібно, адже вони знають своїх пацієнтів. Однак, якщо такий пацієнт повернувся з-за кордону або ж контактував з такими людьми, і в нього виникла гарячка, тоді на виклик їхатиме спеціальна бригада лікарів у спеціальних захисних костюмах.

Зазначимо, що з березня 2018 року стартував перехід на нову модель викликів лікарів додому. Вона передбачає, що лікар і пацієнт зв’язуватимуться одне з одним особисно по телефону, щоб визначити необхідність візиту додому.

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