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В Україні планують створити приблизно 1400 ОТГ, – радник прем’єра

Соломія Головіна

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В Україні 23 обласні державні адміністрації вже подали до Кабінету Міністрів проєкти перспективних планів, що покривають усю територію області. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, експерт з питань децентралізації Іван Лукеря.

 

За його слова, ще не подала план Дніпропетровська ОДА, там тривають завершальні узгодження. Загалом планують створити 1400 ОТГ.

«Приблизно 1400 громад передбачається створити відповідно до перспективних планів. Дніпропетровська область – останні узгодження, і план буде подано на Кабінет Міністрів України. Зараз триває процес затвердження перспективних планів, поданих ОДА. Був непростий процес розробки та узгодження планів. Але результат є», – зазначив він.

Додамо, що перспективні плани надходять з Кабінету Міністрів на розгляд до Мінрегіону та інших міністерств. Після опрацювання планів в міністерствах, вони будуть розглянуті на засіданні уряду.

Як повідомляв Львівський портал, почастішали пікети представників різних громад не згідних з проєктом перспективного плану Львівщини. Так, 3 березня під будівлею Львівської ОДА та Львівської облради мешканці різних ОТГ влаштували масштабну акцію, перекривши рух вулицею Винниченка. 28 лютого мешканці Сокільників заблокували дорогу, протестуючи проти об’єднання зі Львовом. Напередодні дороги перекривали мешканці Мурованської ОТГ та Малехівської ОТГ.

Раніше в Львівській ОДА заявляли, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. До облради з’їхалися сотні невдоволених мешканців громад, зокрема Сокільників. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.

 

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