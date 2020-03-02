Під Львівською ОДА у вівторок обіцяють тисячний пікет через ОТГ

У вівторок, 3 березня, о 9:00 год. під стінами Львівської ОДА відбудеться масовий пікет невдоволених громад. Зокрема, будуть присутні мешканці сіл Сокільники, Годовиця, Басівка, також до акції долучаться жителі Мурованської ОТГ, Дублян, Малехова, Грибовичів, Куровичів, Волицької ОТГ, Новострілищанської ОТГ, Соснівки. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Загалом організатори прогнозують, що у пікеті візьме участь понад 1000 осіб.

Протестувальники вимагатимуть невідкладно повернути Перспективний план формування територій громад у Львівській області на доопрацювання, а також вжити заходів для врегулювання проблем об’єднання громад шляхом проведення додаткових консультацій.

Окрім цього, мешканці хочуть, щоби була сформована нова група з доопрацювання Перспективного плану, до складу якої увійшла б однакова кількість: уповноважені представники громад (25%); депутати обласної ради (25%); експерти (25%); представники ЛОДА (25%).

Також серед вимог: визначити термін для доопрацювання Перспективного плану до 17 березня; винести пропозиції щодо Перспективного плану на широке громадське та експертне обговорення.

«Львівська ОДА повинна припинити вдавати, що у Львівській області немає ніякої проблем щодо втілення реформи децентралізації, що не було допущено багато помилок та порушень при формуванні Перспективного плану формування територій громад у Львівській області та надати можливість якісно оновленій робочій групі доопрацювати Перспективний план та подати його без зауважень та обурення спроможних громад, почути врешті громади та дослухатись до думки експертного середовища», – наголошують організатори.

Нагадаємо, 28 лютого мешканці Сокільників заблокували дорогу, протестуючи проти об’єднання зі Львовом. Напередодні дороги перекривали мешканці Мурованської ОТГ та Малехівської ОТГ.

Раніше в Львівській ОДА заявили, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. До облради з’їхалися сотні невдоволених мешканців громад, зокрема Сокільників. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.