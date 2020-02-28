Експрес-тести на виявлення коронавірусу в Україну привезуть 10 березня

Швидкі тести на виявлення коронавірусу прибудуть в Украну майже через два тижні – 10 березня. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Як розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, швидкі тести можна використовувати навіть за межами лабораторії. З їхньою допомогою визначити, чи заразилась людина коронавірусом, можна буквально за 15 хвилин.

«З 10 березня ми очікуємо надходження у наші лабораторії швидких тестів на виявлення коронавірусу. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторії. Безпосередньо у ліжках хворого забирається біологічний матеріал і лікар за 15 хвилин може виключити або встановити діагноз. Звичайно, швидкі тести потребуватимуть подальшого підтвердження у лабораторії, проте вони можуть визначати оперативніше подальшу тактику поводження з хворим», – пояснив Віктор Ляшко.

Він додав, що у прикордонних пунктах пропуску і в аеропортаж подорожнім продовжують вимірювати температуру тіла. У четвер, 27 лютого, в аеропорті «Бориспіль» затримали іноземку зі симптомами ГРВІ. Під час польоту вона приймала ліки, в тому числі жарознижувальні, тому медики доправили її в лікарню.

Також 27 лютого в Івано-Франківську госпіталізували жінуа, яка 24 лютого прибула із Італії. У пацієнтки була підвищена температура, кашель та інші ознаки ГРВІ. Тест на грип показав негативний результат. Зараз лікарі відібрали повторно зразки і відправили їх на аналіз.

Станом на 28 лютого в Україні немає жодного офіційно зафіксованого випадку захворювання на коронавірус.

Натомість у п’ятьох українців за кордоном діагностували нову коронавірусну інфекцію. Четверо із них перебувають у Японії, ще одна українка – в Італії. Всі вони проходять лікування.

Зазначимо, через поширення коронавірусу у Львові найближчим часом продезінфікують громадський транспорт, а в школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради встановлять антисептики для рук.

Нагадаємо, базовою медустановою, яка лікуватиме ймовірних хворих на коронавірус, є Львівська обласна інфекційна лікарня. Втім вона може прийняти лише 300 таких пацієнтів.

Нещодавно на всій території Львівської області обмежили проведення масових заходів через ризик поширення коронавірусу. А на кордоні усім вимірюватимуть температуру тіла. Тих, хто буде відмовлятися, можуть не впустити в Україну.

Також у пунктах пропуску «Шегині», «Рава-Руська», «Краковець» та поблизу аеропорту «Львів» чергуватимуть карети швидкої медичної допомоги. Вони за потреби транспортуватимуть людей в обласну інфекційну лікарню.

Львівський портал писав про усе, що варто знати про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику та де лікуватись у Львові. Про це та не тільки читайте за цим посиланням.