На Львівщині обмежать масові заходи через коронавірус

У Львівській області рекомендували припинити масові заходи для запобігання захворювання на коронавірус. Про це у середу, 26 лютого, під час брифінгу повідомив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає Львівський портал.

Станом на сьогодні на території України та Львівської області випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано.

«Рішенням вчорашньої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ЛОДА і сьогоднішніми листами, які прийшли по територіям, рекомендовано припинити масові заходи, що заплановані у найближчий час на території області», – сказав Андрій Васько.

Крім цього він запевнив, що Львівська обласна інфекційна, яка є базовою медустановою, що лікуватиме людей хворих на новий коронавірус, готова до прийняття пацієнтів. Наразі за кошти із резервного фонду області планується закупівля обладнання, яке потрібне для дихальної підтримки пацієнтів в реанімаційних палатах. Мова йде про препарат ЕКМО – це апарат штучного кровообігу для осіб, які перебувають у важкому стані. Також будуть додатково закуплені апарати штучної вентиляції легень. Планується і закупівля 20 тисяч біозахисних костюмів.

«Підготовчі моменти щодо звільнення корпусів інфекційної лікарні будуть відбуватися по мірі потреби і за поступленням пацієнтів в боксовані палати. Санаторій «Немирів» буде вивільнятися із сьогоднішнього дня. Деяких пацієнтів переведуть у Львівський регіональний фтизіо-пульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, що на Сихові, а деякі пацієнти будуть відпущені на амбулаторне лікування у домашньому режимі», – зазначив керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

На сьогодні департамент охорони здоров’я ЛОДА отримав доручення забезпечити каретами швидкої допомоги пункти пропуску у «Шегинях», «Рава-Руській» та «Краковці».

«Машини вже поїхали разом із відповідними засобами захисту у пункти пропуску. Поблизу аеропорту «Львів» є теж автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги, який за потреби буде транспортувати людей у обласну інфекційну лікарню», – розповів Андрій Васько.

Також у найближчий час планується закупівля термометрів для усіх пунктів пропуску на Львівщині та аеропорту «Львів». Як відомо, 25 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, як прибувають на територію України.

Директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Роман Павлів поінформував, що лабораторним центром сформовано дві дезінфекційні бригади, які оснащені дезінфікуючими засобами та необхідними засобами індивідуального захисту.

«Ми проводимо координаційну співпрацю з прикордонниками, аеропортом та місцями можливого поступлення хворої людини в Україну. Також розроблений додатковий алгоритм співпраці. Для прикордонників проведені навчання. Їм розповіли про їх дії у разі зустрічі з людиною, яка має ознаки коронавірусу», – повідомив він.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській облдержадміністрації провели засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій задля запобігання поширенню коронавірусу на території області. У результаті засідання було прийнято рішення про скерування 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією.

Також було визначено Львівську обласну інфекційну лікарню базовою медустановою, яка лікуватиме людей хворих на новий коронавірус. А санаторії «Немирів», що у Яворівському районі Львівської області, визначено як місце можливої обсервації.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.