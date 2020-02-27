Прибулим, які відмовляються міряти температуру на кордоні, не проводитимуть паспортний контроль

Прикордонники не проводитимуть паспортний контроль тим, хто заїжджає на територію країни та відмовляється від температурного скринінгу. Про це у четвер, 27 лютого, під час брифінгу повідомив начальник санітарно-епідемічного загону – головний державний санітарний лікар зони відповідальності підполковник медичної служби Ігор Куцяба, передає Львівський портал.

За його словами, на сьогодні жодної відмови від температурного скринінгу не було. Та зазначає, що на таку процедуру люди реагують позитивно.

«У випадку, якщо особа, яка в’їжджає на територію України, відмовляється від вимірювання температури, то тоді прикордонники мають право не проводити їй паспортний контроль. Тобто відмовити у в’їзді не можна, але з іншої сторони, задля захисту свого здоров’я, прикордонники не можуть проводити цей паспортний контроль», – зазначив Ігор Куцяба.

Він запевнив, що з усіма прикордонниками проведені навчання та вони знають, як діяти у разі виявлення хворих.

«З усіма прикордонниками, які проводять паспортний контроль, проведені заняття. Усім 100% людей, які в’їжджають на територію України, перевіряють температуру тіла з допомогою спеціальних термометрів. Особовий склад забезпечений засобами індивідуального захисту. Мова йде про рукавички, распіратори, маски, захсині костюми», – додав Ігор Куцяба.

Додамо, станом на сьогодні на території України та Львівської області не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, 25 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, які прибувають на територію України. Згодом у львівському аеропорту запровадили особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Крім цього у пунктах пропуску у «Шегинях», «Рава-Руській», «Краковці» та поблизу аеропорту «Львів» чергуватимуть карети швидкої медичної допомоги. Які, за потреби, транспортуватимуть людей у обласну інфекційну лікарню.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням. Також Львівський портал розповідав про те, що таке коронавірус, які його симптоми та як вберегти себе від недуги.