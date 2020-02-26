У школах та лікарнях Львова через коронавірус встановлять антисептики для рук

У рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові закуплять антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста, адміністративних будівлях міської ради, підприємствах та установах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому зазначається, що також забезпечать засоби та проведення дезінфекції автомобільного і електричного транспорту.

Зауважимо, що відповідне рішення про виділення коштів на ці потреби прийняли сьогодні в мерії під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС. Ці закупівлі проведуть в межах комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу, який затвердили під час минулого засідання міської комісії.

«Від сьогодні ми починаємо купувати такі системи для всіх наших комунальних установ, де є великі потоки людей, це наші ЦНАП, театри, музеї, комунальні заклади. Прохання, щоб долучались усі – офісні центри, магазини», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

На комісії також доповіли про готовність медичних закладів та медичних працівників до роботи з пацієнтами, інфікованими коронавірусом. Зокрема, акцентували, що наразі в області немає тест-систем для виявлення вірусу, але їх оперативно закуповують.

Також під час засідання було запропоновано закупити апарат ЕКМО (оксигенація екстракорпоральної мембрани), який коштує понад 9 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині рекомендують припинити масові заходи для запобігання захворювання на коронавірус.

Також у найближчий час планується закупівля термометрів для усіх пунктів пропуску на Львівщині та аеропорту «Львів». Як відомо, 25 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, як прибувають на територію України.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.