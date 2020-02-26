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СБУ розшукує організатора підпалу авто львівської журналістки

Ольга Денисяка

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Служба Безпеки України оголосила в розшук Чердака Михайла Григоровича. Його підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Згідно з даними, Чердака підозрюють в організації умисного підпалу автомобіля львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук.

У СБУ зазначають, що 44-річний львів’янин обіймає посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Як повідомляв Львівський портал, у Нацполіції Львівщини вирішується питання про звільнення його з органів Національної поліції. Як відомо, підпал авто львівської журналістки коштував 5000 гривень.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Згодом суд помістив хлопця під цілодобовий домашній арешт.

Також ми повідомляли, що Львівщина лідирує за кількістю випадків порушення свободи слова.

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